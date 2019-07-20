حقيقة استهداف مواقع عسكرية "مهمة" بقاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

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القاهرة – سبوتنيك. واتهمت قوات "التحالف"، وفقا للموقع الإخباري لقناة " الإخبارية السعودية ، "الميليشيات المسلحة التابعة لحركة أنصار الله (الحوثيين)، بالمسؤولية عن إطلاق الطائرة".

وقال الناطق الرسمي باسم قوات "التحالف" العقيد تركي المالكي، إنه "في الوقت الذي تستمر الميلشيا بعبثها ومحاولاتها الإرهابية الفاشلة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة لشل وتحييد كافة القدرات العدائية للميليشيا".

كانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت، عبر وسائل إعلام تابعة لها، تنفيذ عدة هجمات بطائرات مُسيرة استهدفت مواقع عسكرية وصفتها بـ"المهمة"، في قاعدة الملك خالد الجوية، بمنطقة عسير.

وقال الناطق باسم قوات صنعاء الموالية للحوثيين، العميد يحيى سريع، عبر صفحته على "فيسبوك"، "سلاح الجو المسير ينفذ عدة هجمات بطائرات قاصف كا 2، استهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية، بخميس مشيط، وقد أصابت أهدافها بدقة".

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر عام 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.

ووفقا لمصادر الأمم المتحدة، فإن نحو 22 مليون شخص، يمثلون 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، باتوا بحاجة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية.