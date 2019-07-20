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الخارجية: لا اصابات بين الاردنيين جراء زلزال اثينا

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الخارجية: لا اصابات بين الاردنيين جراء زلزال اثينا الخارجية: لا اصابات بين الاردنيين جراء زلزال اثينا

جى بي سي نيوز :- قال مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة بان السفارة الأردنية في اثينا اكدت عدم وجود إصابات بين الأردنيين جراء الهزة الأرضية التي ضربت اليوم العاصمة اليونانية اثينا. ودعا القضاة المواطنين الاردنيين المقيمين والزائرين في المناطق المتأثرة بالهزة الارضية الى توخي الحيطة والحذر والامتثال إلى التحذيرات الصادرة عن الجهات المعنية في اليونان. ويين انه في حال ورد أية ملحوظة او حالة طارئة هناك الاتصال بالخط الساخن للسفارة الاردنية في اثينا‏ 00306940983983 او على رقم مركز العمليات في الوزارة. 00962795497777. 

جي بي سي نيوز

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