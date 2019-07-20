103 اصابات في 281 حادثا خلال 24 ساعة

جي بي سي نيوز - : تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ(24) ساعة الماضية مع (281) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها (103) إصابة ، في حين تم التعامل مع (478) حالة مرضية مختلفة وذكرت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني أهم الحوادث التي تعاملت معها خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وفاة شخص اثر حادث دهس في اربد

توفي شخص يبلغ من العمر (18) عاماً نتيجة تعرضه لإصابات بالغة في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث دهس بمنطقة الرمثا، مما أدى إلى وفاته ، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد بإخلاء المتوفى إلى مستشفى الملك عبدالله المؤسس .

إصابة ستة أشخاص اثر حادث تصادم في محافظة الزرقاء

أصيب ستة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع مابين مركبتين بمنطقة ضاحية المدينة ، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي وحالتهم العامة متوسطة .