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الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ ومعسكرات لإرهابيين من جنسيات أجنبية في ريف إدلب

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الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ ومعسكرات لإرهابيين من جنسيات أجنبية في ريف إدلب الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ ومعسكرات لإرهابيين من جنسيات أجنبية في ريف إدلب

وتركزت رمايات الجيش اليوم عبر سلاحي المدفعية والراجمات على مقرات وتجمعات إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" في بلدة خان شيخون التي يستخدمها الإرهابيون منطلقا للاعتداءات على نقاط الجيش والمناطق الآمنة بريف حماة وأسفرت عن تدمير تحصينات ومقرات والقضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين.

واستهدف الجيش السوري أيضا معسكرات تدريب ومقرات لإرهابيي "النصرة" و"الحزب التركستاني" في مدينة جسر الشغور جنوب غرب إدلب على تخوم ريف اللاذقية الشمالي الشرقي ردا على اعتداءاتهم على بعض النقاط العسكرية بريف اللاذقية ودمر معسكرات يتم فيها تدريب إرهابيين معظمهم من جنسيات أجنبية، كما نقلت وكالة "سانا".

وفي ريف حماة الشمالي واصلت وحدات الجيش ردها على خروقات الإرهابيين واعتداءاتهم وقضت على عدد منهم ودمرت آليات لهم في بلدتي كفر زيتا واللطامنة وفي الزكاة.

SputnikNews

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