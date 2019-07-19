احتفالات دون سيارات في الجزائر...حملة تسبق المبارة النهائية لكأس إفريقيا

وتأتي حملة "احتفالات بدون سيارات"، التي حملت شعار "نفرحو قاع بدون خسائر مادية وبشرية"، بعد الحوادث المأساوية التي وقعت في الجزائر تزامنا مع الاحتفالات بتأهل المنتخب الجزائري إلى الدور النهائي على حساب المنتخب النيجيري. ولعل أكثر الأحداث التي عجلت بإطلاق هذه الحملة هو الحادث المأساوي الذي سجلته ولاية جيجل شرقي الجزائر والذي سجل وفاة خمسة شباب وجرح 13 آخرين في حادث مرور خطير بين شاحنة وسيارة كانت تقل المناصرين.

وأكد مطلقو الحملة أن الأخيرة تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين وتفاديا للأحداث المرورية التي من شأنها أن تخلف مزيدا من الضحايا.

السلطات الجزائرية بدورها اتخذت بعض التدابير الوقائية للتقليل من الحوادث إذ خصص بعض الولاة مواقع لركن السيارات مجانا، كما نشرت إعلانات خاصة بالمناسبة تطالب من كافة مستعملي السيارات عدم الولوج إلى الأماكن التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المواطنين خاصة الساحات العمومية. كما عملت على التأطير الجيد لمجريات الحدث إذ باشرت في تركيب شاشات عملاقة للمباريات.

ولقيت المبادرة استحسانا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثيرون عن استعدادهم لتنفيذها فعليا تفاديا للكثير من المشاكل التي قد تنجم عن استعمال السيارات في الاحتفالات، مؤكدين ضرورة توعية الشعب الجزائري بأهمية تجسيد هذه الحملة التي تساعد على ضمان الاحتفال بنظام ودون تهور.

وأشار متتبع آخر قائلا: "لنتحفل دون سيارات ولا نفسد حضارة هذا الشعب".

من جهته، ثمن وزير الشباب والرياضة رؤوف سليم برناوي خلال نزوله، أمس الثلاثاء، ضيفا على قناة الإذاعة الجزائرية هذه المبادرة، التي ستسمح للجماهير بالاحتفال بطريقة حضارية، داعيا كل المواطنين إلى تجسيد هذه الحملة والتحلي بالعقلانية أثناء الاحتفال.