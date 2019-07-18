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اليمن... قتلى وجرحى من "أنصار الله" بهجوم للجيش غرب الجوف

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القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن رئيس عمليات حرس الحدود العميد هادي حمران الجعيدي، إن "قوات الجيش شنت هجوما مباغتا على مواقع تمركز الحوثيين في تبة القناصين ومنطقة القلعة، بمديرية برط العنان غرب الجوف".

© AP Photo / Hani Mohammed

وأكد العميد الجعيدي "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين جراء الهجوم، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لهم".

في سياق المستجدات بمحافظة الضالع وسط اليمن، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصارالله"، بأن الجماعة شنت قصفا صاروخيا ومدفعيا على تجمعات للجيش في جبهة قعطبة شمال المحافظة.

وأضافت أن القصف أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش.

وأشارت إلى إصابة مدني بصاروخ أطلقه الجيش على سيارة في منطقة حبيل العبد بمديرية قعطبة شمال الضالع.

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