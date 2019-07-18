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عضو بالأمة الجزائري: زيارة الرئيس لمصر ولقاء السيسي تحمل هذه الرسائل

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وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" الخميس، إنه أول لقاء رسمي لرئيس الدولة مع رئيس دولة عربي هو الرئيس عبد الفتاح ، وأول زيارة خارج الجزائر كانت مع الرئيس المصري، وأن الزيارة تؤكد أن الشقيقة الكبرى للجزائر.

© REUTERS / POOL New

وتابع، "نكن لها كل محبة واحترام وتقدير، واستقبال رئيس الدولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتبادل وجهات النظر حول مستقبل شعبينا وتوطيد العلاقات الأخوية ومناقشة القضايا السياسية والعلاقات الاقتصادية مع مصر، من شأنه أن يفتح آفاقا كبيرة في المعاملات في كل المجالات وعلى جميع المستويات".

واستطرد:" كذلك كان اللقاء فرصة لشكر مصر حكومة وشعبا على ما يقدموه من أجل النهوض بالمجتمعات العربية، وشكر مصر خاصة لإنجاحها العرس الكروي الأفريقي في وقت قياسي، وهذا ما لاحظناه في حفل الافتتاح العالمي للعرس الكروي، كما نتمنى أن تختتم بعرس عربي وهو حصول فريقنا العربي الجزائري على كأس الأمم الأفريقية".

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