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البحرية الأمريكية تبحث عن بحار مفقود في بحر العرب

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البحرية الأمريكية تبحث عن بحار مفقود في بحر العرب البحرية الأمريكية تبحث عن بحار مفقود في بحر العرب

ذكر بيان للأسطول الذي مقره البحرين أنه تم إدراج البحار باعتبار أن مكانه غير معلوم "بعد الإبلاغ عن حادث سقوط رجل من متن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" أثناء عمليات في بحر العرب يوم 17 يوليو/ تموز"؛ بحسب "رويترز".

ولم يذكر البيان اسم البحار.

وتساعد سفينة للبحرية الإسبانية وأخرى للبحرية الباكستانية سفينتين للبحرية الأمريكية في عملية البحث.

وتصاعد التوتر في منطقة الخليج وسط مخاوف من نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في سلسلة هجمات منذ منتصف مايو/ أيار على ناقلات قرب مضيق هرمز، وهو ما تنفيه طهران.

واتهمت طهران من جانبها بريطانيا بالقرصنة وحذرت من العواقب بعدما احتجزت البحرية البريطانية ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق في الرابع من يوليو تموز للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي بنقلها النفط إلى سوريا.

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