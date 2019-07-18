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5 مهام يومية يمكنك القيام بها مع Amazon Echo

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5 مهام يومية يمكنك القيام بها مع Amazon Echo 5 مهام يومية يمكنك القيام بها مع Amazon Echo

ساعد تطور المساعدات الصوتية على أداء الكثير من المهام اليومية من خلال الأوامر الصوتية فقط، كما أدت زيادة شعبية الخدمات والأدوات التي تعتمد على تقنية التعرف على الصوت – مثل: أليكسا من أمازون، ومساعد جوجل الصوتي Google Assistant، وسيري من آبل، وكورتانا من مايكروسوفت – إلى أن تقوم شركات التكنولوجيا بإعطاء الأولوية لتطوير واجهات المحادثة بأجهزتها.

إذا كان لديك أحد مكبرات الصوت المنزلية الذكية التي تدعم المساعد الصوتي أليكسا مثل: Amazon Echo أو Echo Plus، أو Echo Input، فإنها تستطيع أن تساعدك في أداء الكثير من المهام اليومية بسهولة وكفاءة أعلى.

فيما يلي 5 مهام يومية يمكنك القيام بها مع جهاز (أمازون إيكو) Amazon Echo:

1- إجراء المكالمات الهاتفية:

عندما بدا لنا أن الهواتف الأرضية المنزلية قد انتهى عصرها، أعادتها أمازون إلى الحياة، حيث يمكن الآن استخدام المساعد الصوتي أليكسا لإجراء مكالمات إلى الأجهزة التي تدعمه في المنازل الأخرى، ومثلما كان الحال مع أجهزة الرد في التسعينيات يمكنك أيضًا ترك رسالة.

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كما أن أي شخص لديه رقمك يمكنه الاتصال بمكبر صوت أليكسا الخاص بك، كما يمكنك حظر المكالمات الواردة غير المرغوب فيها.

2- الحصول على على أفكار ونصائح للطهي:

حتى الآن؛ لا تستطيع أليكسا الطهي بدلًا منك، ولكنها بالتأكيد تساعدك لجعل عملية الطهي أسهل وأقل إرهاقًا، عن طريق فعل أشياء مثل:

  • الحصول على تحويلات المقادير عن طريق الأوامر الصوتية على سبيل المثال: “أليكسا؛ كم ملعقة طعام في ربع الكوب؟”.
  • الوصول إلى وصفات طهي جديدة، مثل: “أليكسا، أريد الحصول على وصفات من AllRecipes”، مما يعني أن الجهاز قادر على قراءة المكونات الضرورية والإجراءات الواجب اتباعها خطوة بخطوة.
  • الاستماع إلى الموسيقى المفضلة أثناء الطهي مثل: “أليكسا؛ قم بتشغيل بعض موسيقى الجاز”.
  • ضبط مؤقتات متعددة  لمتابعة الطهى من خارج الطبخ.

3- التحكم في التلفاز:

لا شك أن جميعنا نتعرض لفقد جهاز التحكم عن بُعد في التلفاز، فهو أكثر شيء يختفي في المنزل بدون سبب، يمكنك الآن من خلال المساعدد الصوتي أليكسا التحكم في التلفاز بالكامل تقريبًا عبر الأوامر الصوتية، تستغرق عملية الإعداد بعض الوقت، ولكن بمجرد إعدادك، يمكنك التحكم عبر صوتك مثل:

  • “أليكسا، قم بتشغيل التلفاز”.
  • “أليكسا، قم بتشغيل (نتفليكس) Netflix”.
  • “أليكسا، أخبر Harmony (اسم جهاز التحكم) بالتوقف”.

للقيام بذلك، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد مثل: Harmony الذي يأتي مع Harmony Hub (يمكنك أيضًا شراء Hub بشكل منفصل).

4- تعلم كيفية التنظيف:

إذا كنت لا تعرف كيفية أداء مهام التنظيف بشكل صحيح؛ فيمكن للمساعد الصوتي أليكسا أن يقوم بتعليمك ذلك بسهولة، كل ما عليك فعله هو تفعيل خاصية: Clorox Clean؛ لتتعلم كيفية تنظيف كل شيء في منزلك.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن توفر لك هذه الخاصية نصائح حول كيفية التنظيف بشكل أسرع؛ حتى لا تقضي يومك بالكامل في بعض مهام التنظيف فقط.

5- استخدام سبوتيفاي لتشغيل الموسيقى:

بشكل افتراضي؛ تقوم أليكسا بتشغيل الموسيقى من خلال خدمة Amazon Music، ولكن إذا كنت تستخدم (سبوتيفاي) Spotify، فيمكنك تغيير هذا الإعداد بحيث يمكنك استخدام  (سبوتيفاي) كمشغل افتراضي.

كما أنه يوجد لدى أليكسا أيضًا المزيد من الميزات المخصصة لخدمة Amazon Music، على سبيل المثال: يمكنك أن تسأل عن أغنية اليوم، وسوف تقوم بتشغيلها لك.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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