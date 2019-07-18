ارتفاع الأصول الاحتياطية الأردنية 2.3 بالمائة خلال يونيو

جي بي سي نيوز:- ارتفعت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني، بنسبة 2.3 بالمئة على أساس شهري، في يونيو/حزيران الماضي، إلى 11.533 مليار دينار (16.261 مليار دولار). بحسب ما نقلته "الاناضول".

وكانت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي (عملات وذهب وسندات وأذونات)، بلغت 11.274 مليار دينار (15.896 مليار دولار) في مايو/ أيار الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، الأربعاء، صعدت الأصول الاحتياطية على أساس سنوي بنسبة 3.6 بالمئة، من 11.132 مليار دينار (15.696 مليار دولار)، في يونيو 2018.

وبلغت قيمة الأصول الاحتياطية للأردن، حوالي 11.476 مليار دينار (16.181 مليار دولار) بنهاية 2018.

وتغطي الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوردات المملكة لمدة تقارب 7 أشهر.

وبدأ الإحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية 2016، بعد تباطؤ النمو في تحويلات المقيمين في الخارج، والدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، وهي العوامل المغذية لاحتياطي البلاد من العملات الأجنبية في المملكة.