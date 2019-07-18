ضابط منشق: حفتر يستخدم السحر لإخضاع أتباعه... فيديو

اتهم القيادي المنشق في تصريحات على قناة "ليبيا الأحرار" اتهم حفتر بجلب سحرة من تشاد والنيجر، مشيرا أنه كان يصاب بقشعريرة مباشرة عندما يدخل إلى مقر القيادة العامة.

وأضاف حجازي أنه كان يحس بضبابية غريبة تجعله يصدق كل ما يقوله حفتر، مشيرا أنه لا يستغرب استخدام حفتر للسحر لإيهائهم وإغرائهم، وفق تعبيره.

وأشار حجازي إلى أن المحيطين بحفتر أتوا له بساحر دفعوا له نصف مليون، ليصنع له خاتما يضعه في يده، به قطعة يقولون إن جنيا خادما يقبع داخلها، وهو ما يجعل الناس حين يحضر حفتر تهتف وتصفق.

يذكر أن الحجازي تحدث في مناسبات سابقة عن “أعمال السحر” وتأثيرها، وكشف ذات مرة في اتصال هاتفي أنه انشق عن القيادة العامة للجيش بفعل “سحر” عمل له.