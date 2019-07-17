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جارتنر: شحنات الهواتف تواجه أسوأ انخفاض لها على الإطلاق

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جارتنر: شحنات الهواتف تواجه أسوأ انخفاض لها على الإطلاق جارتنر: شحنات الهواتف تواجه أسوأ انخفاض لها على الإطلاق

تشير تقديرات شركة أبحاث السوق جارتنر (Gartner) إلى أن الشحنات العالمية للهواتف الذكية ستنخفض هذا العام بنسبة 68 مليون وحدة، أو 3.8 في المئة، مقارنة بالعام السابق، مما يشكل أسوأ انخفاض حتى الآن للهواتف الذكية.

ووفقًا للشركة، فإن إجمالي شحنات الأجهزة على مستوى العالم – أجهزة الحاسب والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة – ستصل هذا العام إلى 2.2 مليار وحدة، بانخفاض قدره 3.3 في المئة على أساس سنوي، أو 74 مليون وحدة.

ويعزو التقرير الطلب المنخفض إلى المستهلكين الذين يحتفظون بهواتفهم لفترة أطول ورغبتهم في إحداث تغييرات جذرية في التجربة.

وقالت جارتنر: إن سوق الهواتف المحمولة الحالي الذي يبلغ 1.7 مليار شحنة يقل بنحو 10 في المئة عن رقم 1.9 مليار شحنة التي تم الوصول إليها في عام 2015.

وأضافت “إذا لم توفر الهواتف المحمولة فائدة أو كفاءة أو تجارب جديدة مهمة، فلن يقوم المستخدمون بترقيتها، وبالتالي سيزيد عمر هذه الأجهزة”.

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وبدأ اتجاه إطالة العمر الافتراضي للهاتف المحمول في عام 2018، وسيستمر حتى عام 2019.

وتتوقع شركة أبحاث السوق أن يزيد العمر الافتراضي للهاتف من 2.6 عامًا إلى ما يقرب من 2.9 عامًا حتى 2023.

وتقدر جارتنر أن مبيعات الهواتف الذكية ستنخفض بنسبة 2.5 في المئة في 2019، والذي سيكون أسوأ انخفاض على الإطلاق.

وتتطلع الشركات المصنعة للهواتف المحمولة – في سبيل محاربة هذا التراجع – إلى تقديم هواتف بأسعار معقولة مدعومة بتقنية الجيل الخامس (5G) في عام 2020.

وتتوقع الشركة أن تصل مبيعات هواتف الجيل الخامس إلى نسبة 51 في المئة من المبيعات في عام 2023، بزيادة من 6 في المئة عن عام 2020.

يُذكر أن العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية قد أصدرت في النصف الأول من العام الحالي هواتف ذكية مزودة بتقنية (5G)، مثل (Galaxy S10 5G) من سامسونج؛ و (V50 ThinQ) من إل جي.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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