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الجيش الليبي يعلن صد هجوم مسلح جنوب طرابلس ويؤكد سقوط قتلي في صفوف قوات الوفاق

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بنغازي – سبوتنيك. وأكد المركز الإعلامي للواء 73 مشاة في بيان صحفي تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه على أن: "قوات الجيش الوطني الليبي التابعة للواء 73 مشاة بإمرة اللواء على القطعاني تصدت لهجوم صباح اليوم الأربعاء على محورين كاريزما وكوبري المطار خلال اشتباكات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في محاولة جديدة للتقدم من المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق التي باءت بالفشل الذريع".

وأضاف البيان أن: "أكثر من 12 قتيل سقطوا في صفوف المليشيات المسلحة لحكومة الوفاق وعدد 2 آليات تم تدميرها".

© REUTERS / STRINGER

وأشار البيان أن "وحدات الجيش الليبي التي تستخدم تكتيك عسكري ممتاز في إدارة أمور المعركة بميادين القتال قد نجحت في صد هجوم المليشيات"، مشيرا أن: "هذا فشل جديد للمليشيات لافتقارهم للخبرة والقادة العسكريين".

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.

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