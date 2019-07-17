أخبار عاجلة

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تعلق على واقعة اعتداء الشرطة الرومانية على مسافر مصري -
كاسبرسكي لاب: مجموعة Turla تجدد ترسانتها وتزودتها بأساليب تخريبية جديدة -
طهران لواشنطن: هذا هو دليلنا -
باب الخلق | أكبر نصرة ممكن تشوفها في حياتك قصة أحمد والست بخيتة -
عمرو أديب: وضع خطير جداً... إيران تحتجز ناقلتي نِفط بريطانيتين -
سوريا : مطمئنون على طلابنا في الأردن -
ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست -
باب الخلق | "بركة" اللي اتحدت كل ظروفها ورجلها سبب رزقها -
فرحة جماهير مصرية داخل ستاد القاهرة بهدف الجزائر في مرمى السنغال -
محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

انهيار سعر بيتكوين وفقدانها 10 مليارات دولار في ساعة

Google+ Print
انهيار سعر بيتكوين وفقدانها 10 مليارات دولار في ساعة انهيار سعر بيتكوين وفقدانها 10 مليارات دولار في ساعة

سجلت عملة بيتكوين (Bitcoin) الرقمية واحدة من أكبر خسائرها اليومية في الأسعار خلال العام، حيث عانت بيتكوين من انتكاسة كبيرة بعد انخفاض قيمتها بآلاف الدولارات ليصل سعر العملة المشفرة إلى أقل من 10 آلاف دولار.

وتعني الخسائر أن عملة بيتكوين قد تخلت عن أكثر من ربع قيمتها على مدار الأيام السبعة الماضية، مما يمثل نهاية لفترة طويلة من المكاسب بدأت في بداية عام 2019.

ويأتي أحدث انهيار للسعر بعد أن ظهر ديفيد ماركوس David Marcus، المسؤول التنفيذي في فيسبوك، في جلسة استماع لمواجهة أسئلة حول خطط عملاقة التكنولوجيا لإطلاق عملتها المشفرة الخاصة المسماة ليبرا (Libra).

وفقدت بيتكوين ما يقرب من ألف دولار في غضون ساعة واحدة فقط بعد الجلسة مباشرة، مما أدى إلى فقدان العملة المشفرة أكثر من 10 مليارات دولار من قيمتها الإجمالية.

وما يزال السعر الحالي للعملة البالغ زهاء 9700 دولار يشكل ارتفاعًا بالمقارنة مع سعرها في بداية العام، عندما كان يجري تداولها بأقل من 4 ألاف دولار، لكن السعر الحالي بعيد عن أعلى مستوى سعري وصلت إليه العملة في أواخر عام 2017، والذي كان 20 ألف دولار.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وربطت وسائل الإعلام الانخفاض الأخير مع تزايد الدعوات لتنظيم مشروع ليبرا الخاص بفيسبوك والعملات المشفرة عمومًا، وأخبر أعضاء مجلس الشيوخ ديفيد ماركوس خلال جلسة الاستماع أن فيسبوك واهمة إذا كانت تعتقد بأن الناس يثقون فيها للتحكم بأموالهم.

فيما أثار أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ مخاوف من إمكانية استغلال عملة ليبرا من قبل المنظمات الإجرامية لتسهيل غسل الأموال، أو حتى تمويل الأنشطة الإرهابية، فيما أوضح ديفيد ماركوس أن فيسبوك لن تطلق عملتها الرقمية حتى تعالج الشركة مخاوف المنظمين.

ويعد من الصعوبة بمكان ربط تحركات قيمة بيتكوين بحدث واحد، وذلك بسبب الطبيعة المتقلبة لسوق العملات المشفرة، لكن الانتقادات التي واجهتها جوجل وفيسبوك وجميع العملات المشفرة تسببت في إثارة قلق المستثمرين.

وبالرغم من الخسائر، فإن العديد من دعاة بيتكوين ما يزالون إيجابيين حول مستقبل العملة المشفرة.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
كاسبرسكي لاب: مجموعة Turla تجدد ترسانتها وتزودتها بأساليب تخريبية جديدة

كاسبرسكي لاب: مجموعة Turla تجدد ترسانتها وتزودتها بأساليب تخريبية جديدة

تعرف على نسخة Moschino من Honor 20 Pro

تعرف على نسخة Moschino من Honor 20 Pro

ما هي تجربة مستخدم شبكة 5G ؟ وماذا تعني ؟

ما هي تجربة مستخدم شبكة 5G ؟ وماذا تعني ؟

برمجية تجسس قادرة على سرقة بياناتك السحابية من آبل وجوجل وفيسبوك

برمجية تجسس قادرة على سرقة بياناتك السحابية من آبل وجوجل وفيسبوك