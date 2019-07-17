إيران ترد مجددا على بومبيو... لا تفاوض حول القدرات الدفاعية
وحسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا"، قال واعظي، اليوم الأربعاء، إن "القدرة العسكرية الدفاعية لإيران خط أحمر"، مضيفا: "أعلنا مرارا أننا لا نفاوض أحدا حول قدراتنا الدفاعية".
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وكان المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة علي رضا مير يوسف، أكد أمس الثلاثاء، أن برنامج إيران الصاروخي غير قابل للتفاوض مع أية دولة.
وقال يوسف في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "صواريخ إيران، غير قابلة مطلقا وتحت أي ظرف للتفاوض مع أي أحد أو أية دولة".
يأتي ذلك ردا على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حيث قال خلال اجتماع للحكومة، إن "طهران مستعدة للتفاوض"، بحسب وكالة "رويترز".