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إيران ترد مجددا على بومبيو... لا تفاوض حول القدرات الدفاعية

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وحسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا"، قال واعظي، اليوم الأربعاء، إن "القدرة العسكرية الدفاعية لإيران خط أحمر"، مضيفا: "أعلنا مرارا أننا لا نفاوض أحدا حول قدراتنا الدفاعية".

© REUTERS / AARON P. BERNSTEIN

وعن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي قبل إعادة تفعيل العقوبات على طهران، قال واعظي: "إذا عادت أمريكا ورفعت العقوبات عن إيران فإنها ستكون فرصة جيدة لإعادة تشكيل 5+1، وسوف تكون فرصة لأمريكا نفسها"، في إشارة للدول الموقعة على الاتفاق في عام 2015.

وكان المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة علي رضا مير يوسف، أكد أمس الثلاثاء، أن برنامج إيران الصاروخي غير قابل للتفاوض مع أية دولة.

وقال يوسف في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "صواريخ إيران، غير قابلة مطلقا وتحت أي ظرف للتفاوض مع أي أحد أو أية دولة".

يأتي ذلك ردا على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حيث قال خلال اجتماع للحكومة، إن "طهران مستعدة للتفاوض"، بحسب وكالة "رويترز".

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