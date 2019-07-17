صفقة اليوم.. خصم 97% لتعلم جميع مهارات التسويق الإلكتروني 

الحزمة الكاملة لتعلم التسويق الإلكتروني The Complete Digital Marketing Super Bundle

عدد الدورات: 9

عدد الدروس: 444

المدة: 57 ساعة

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة

تتضمن الحزمة التدريب على تخصصات التسويق الإلكتروني وهي: التسويق بالبريد الإلكتروني، وكيفية تحسين محركات البحث SEO، والتسويق بالعمولة Affiliate Marketing.

كما تشمل الدليل الشامل للتعامل مع منصات التسويق الرئيسية: Google AdWords وFacebook Ads وAmazon Associates.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين

السعر الأصلي قبل الخصم: 1266 دولارًا

السعر الحالي بعد الخصم: 37 دولارًا

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر مجال التسويق الإلكتروني من أبرز المجالات التي تطورت بسرعة كبيرة في السنوات القليلة الماضية، حيث اقترب معدل الإنفاق السنوي على أنشطة التسويق الإلكتروني من 100 مليار دولار بحسب ما أشارت إليه بعض التقارير، وبالتالي زادت أهميته كمجال عمل واعد به العديد من الفرص.

إذا كنت تفكر في احتراف مجال التسويق الإلكتروني كمجال عمل، أو لديك مشروع ناشىء وتريد ترويج منتجاته عبر الإنترنت، فنحن نقدم لك اليوم هذه الحزمة التعليمية الكاملة مع خصم يصل إلى 97%.

يمكنك تطوير مهاراتك في تخصصات التسويق الإلكتروني من خلال هذه الحزمة التعليمية الكاملة The Complete Digital Marketing Super Bundle، والتي تتضمن 9 دورات، و444 درسًا، وما يصل إلى 57 ساعة من المحتوى، تغطي العديد من مهارات التسويق.

عادة يبلغ سعر هذه الحزمة 1266 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 37 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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بحصولك على هذه الصفقة ستتعلم مهارات التسويق بالبريد الإلكتروني بدءًا من إدارة قوائم عناوين البريد الإلكتروني وتقسيمها، ومرورًا بالمعايير الصحيحة لصياغة وتصميم رسائل البريد الإلكتروني، وانتهاءًا بإنشاء حملات تسويقية ناجحة، بالإضافة لتعلم إستراتيجيات MailChimp، أكبر منصة لأتمتة التسويق بالبريد الإلكتروني في العالم.

تضم الحزمة أيضًا دورة كاملة لاحتراف إعلانات فيسبوك، ودورة أخرى تساعدك على إتقان التعامل مع أفضل منصات إعادة الاستهداف مثل: Adroll، وAdwords، وPerfect Audience، وCriteo، وغير ذلك الكثير.

كما ستساعدك على إتقان إستراتيجيات تحسين الظهور في محركات البحث SEO، والتسويق بالعمولة Affiliate Marketing، وكذلك إتقان التعامل مع منصة إعلانات جوجل Google AdWords، وAmazon Associates.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو ملفك المهني.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها الحزمة:

MailChimp 101: Learn Email Marketing.

Facebook Ads & Facebook Marketing Mastery Course.

The Ultimate Guide To Google AdWords.

Retargeting & Remarketing: The Ultimate Guide Made Easy.

Build The Perfect SEO-Optimized WordPress Website from A-Z.

The Complete SEO & Backlink Master Course.

Amazon Traffic, Sales and Marketing for Sellers & Affiliates.

SEO Affiliate Domination.

Affiliate Marketing: The Fast Track Formula.

الحصول على الصفقة: من هنا.