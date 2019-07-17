كيفية منع ظهور القصص المزعجة في إنستاجرام 

يعاني الكثير من مستخدمي تطبيق إنستاجرام من الحسابات التي تنشر سلاسل طويلة من القصص يوميًا، مما يسبب ازدحامًا في خلاصة الأخبار، وصعوبة في متابعة بعض الحسابات المفضلة.

لحسن الحظ يدعم تطبيق إنستاجرام ميزة التجاهل أو الكتم Mute للتخلص من منشورات الأصدقاء المزعجة في خلاصة الأخبار، وكذلك القصص التي لا ترغب في رؤيتها، وبذلك يمكنك التحكم في المشاركات التي تراها على صفحتك الرئيسية، حيث تتيح لك هذه الميزة إخفاء مشاركات حسابات معينة من أصدقائك من صفحتك الرئيسية دون حذف هذه الحسابات، أو إلغاء متابعتها، وبذلك يمكنك جعل صفحتك الرئيسية أكثر تخصيصًا لما يهمك فقط.

تجاهل قصص إنستاجرام Mute Instagram Stories:

لتجاهل قصص إنستاجرام التي تُسبب لك إزعاجًا في خلاصة الأخبار، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل لحسابك على إنستاجرام، ثم ابحث في دوائر القصص عن الحساب الذي تريد تجاهل قصصه.

اضغط مع الاستمرار عليه لبضع ثوانٍ، سيظهر لك خيار تجاهل Mute، اضغط عليه.

سيظهر لك خياران: الأول (تجاهل القصص) Mute Story، والثاني (تجاهل القصص والمشاركات) Mute Story and Posts، وهذا الخيار سيساعدك في تجاهل جميع قصص هذا الحساب ومشاركاته أيضًا، إذا كنت ترغب في ذلك.

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هناك أيضًا طريقة أخرى:

انتقل للحساب الذي تريد تجاهله.

اضغط على زر (متابعة) Following لفتح القائمة المنسدلة.

اضغط على خيار(تجاهل) Mute، ثم حدد خيار (تجاهل القصص) Mute Stories.

ملاحظة: عند استخدامك ميزة التجاهل Mute مع حساب شخص ما، ستظل قادرًا على عرض الملف الشخصي لهذا الشخص، كما ستحصل على إشعارات بشأن التعليقات، والمشاركات التي يتم الإشارة إليك فيها، كما أن الحسابات التي استخدمت معها هذه الميزة لن تكون على علم بذلك، ويمكنك في أي وقت إلغاء التجاهل لظهور المشاركات والقصص على صفحتك.

إلغاء تجاهل المشاركات أو القصص:

جميع الحسابات التي تجاهلتها ستظهر لك في نهاية سلسلة القصص، ولن تصل لك أي إشعارات لها، وفي حال غيرت رأيك، يمكنك الضغط على القصص باستمرار لبضع ثوانِِ سيظهر لك خيار Unmute اضغط عليه، أو يمكنك اتباع الخطوات التالية: