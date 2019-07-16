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إطلاق أول متجر صفقات رقمية من نوعه في المنطقة

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إطلاق أول متجر صفقات رقمية من نوعه في المنطقة إطلاق أول متجر صفقات رقمية من نوعه في المنطقة

أعلنت البوابة العربية للأخبار التقنية، المصدر الأول للأخبار التقنية باللغة العربية لوسائل الإعلام والمستخدم الأخير، رسميًا اليوم عن إطلاقها أول متجر للصفقات والمنتجات والخدمات الرقمية من نوعه في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة كثمرة للشراكة والتعاون مع شركة ستاك كوميرس، وهي أكبر شركة عالمية متخصصة في إدارة المتاجر الإلكترونية للناشرين المختصين.

 وبموجب هذه الشراكة، ستقوم شركة ستاك كوميرس العالمية بإدارة كافة عمليات متجر صفقات البوابة الرقمية، بما في ذلك اختيار المنتجات الرقمية المناسبة لشريحة زوار البوابة، وعمليات الدفع الإلكتروني، والتسويق وغيرها من المهام الأخرى.

ونظرًا لنظام العمل الخاص بشركة ستاك كوميرس وطبيعته العالمية، إضافة إلى نوعية الدروس والدورات والبرمجيات والحزم والمنتجات والخدمات الرقمية الأخرى، فإن كافة محتوى المتجر الرقمي هو باللغة الإنجليزية.

ولمزيد من السهولة والدمج مع الموقع الحالي للبوابة العربية للأخبار التقنية، تقدم البوابة يوميًا محتوى يشرح مزايا وتفاصيل الصفقات اليومية التي تتوفر على المتجر، تحت قسم (صفقة اليوم).

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تجدر الإشارة إلى أن محتوى المتجر يتم تحديثه يوميًا ويحتوي على صفقات مغرية جدًا لمن يبحث عن الفائدة والتعلم وصناعة مستقبل رقمي، بما في ذلك تعلم مختلف لغات البرمجة، والتصميم، والخدمات والبرمجيات والأدوات الرقمية، والحصول على دورات في مجالات شتى يمكنكم مطالعتها في المتجر.

لزيارة المتجر: https://deals.aitnews.com

 

البوابة العربية للأخبار التقنية

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