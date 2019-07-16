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موعد عيد الأضحى 2019 في الاردن

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جي بي سي نيوز:- يقف القمر إلى جوار الشمس مجددا في تمام الساعة 06:12 في الأول من أغسطس/آب، وستخرج كل الدول العربية للبحث عن الهلال بعد غروب اليوم نفسه.

يترك ذلك أقل من 11 ساعة للقمر كي يبتعد عن الشمس، ويعني ذلك أنه سيمكث في السماء بعيد الغروب مسافة ليست طويلة، لكنها رغم ذلك كافية لكي يرصد الهلال بوضوح عبر التلسكوبات.

ويحدث الخلاف بين الدول العربية حول الشهور الهجرية حينما يمكث القمر قليلا بعيد الغروب، في حالة تحديد هلال شوال الفائت كانت المشكلة أن الهلال بقي بعد الغروب نحو خمس دقائق فقط، أما في حالة ذي الحجة فإن الهلال سيبقى لنحو نصف ساعة؛ مما يسهل الاتفاق حول رؤيته.

بناء على ذلك، فإنه يرجح أن تتفق الدول العربية هذا العام حول موعد غرة ذي الحجة، الذي سيكون في الثاني من أغسطس/آب، ويعني ذلك بالتبعية اتفاقا حول موعد عيد الأضحى، الذي سيكون في 11 أغسطس/آب 2019.

 

المصدر:الجزيرة.

جي بي سي نيوز

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