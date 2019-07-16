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الخطوط الجوية الكويتية تعلن تسيير رحلات مباشرة إلى منطقة القصيم

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الخطوط الجوية الكويتية تعلن تسيير رحلات مباشرة إلى منطقة القصيم الخطوط الجوية الكويتية تعلن تسيير رحلات مباشرة إلى منطقة القصيم

ونشرت الخطوط الجوية الكويتية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" بيانا جاء فيه تود الخطوط الجوية الكويتية التوضيح بشأن ما تم تداوله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن نية الخطوط الجوية الكويتية التشغيل إلى مطار القصيم في المملكة العربية الشقيقة بأنه وبعد عمل الدراسات التشغيلية اللازمة لخط القصيم، وحرصاً منها على تلبية جميع متطلبات ركابها الكرام".

وأضاف البيان: "فإن الخطوط الجوية الكويتية بصدد إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل خط القصيم اعتبارا من الجدول الشتوي القادم في أواخر أكتوبر المقبل وبمعدل ثلاث رحلات اسبوعياً.

 كما تود أن تشكر سلطات المملكة العربية السعودية على تعاونهم الدائم في تلبية الطلبات التشغيلية وكذلك سلطات الطيران المدني الكويتي والذي تقوم الخطوط الجوية الكويتية بالتنسيق معهم لأخذ الموافقات اللازمة للجدول الشتوي ٢٠٢٠/٢٠١٩.

وأكدت الخطوط الجوية الكويتية بأنها لن تالو جهداً في تلبية احتياجات جميع عملائها الكرام بما يحقق الفائدة المرجوة".

SputnikNews

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