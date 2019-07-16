الكشف عن سبب الوميض الكبير الذي قطع الكهرباء في اللاذقية...فيديو

ونقلت "سانا" عن وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي، قوله إن التيار الكهربائي عاد إلى معظم أحياء محافظة اللاذقية، موضحا أن العمل جار من أجل عودة التيار بشكل كامل.

وكان مدير كهرباء اللاذقية فادي سعود كشف أن خللا فنياً في المحطة الكهربائية الأولى 230، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة اللاذقية ومحيطها وإحداث وميض كبير في محيط المنطقة جراء الحمولة الزائدة.

من جهته أشار خالد خدام رئيس دائرة تشغيل اللاذقية في فرع المنطقة الساحلية لنقل الكهرباء أن العطل الفني أدى إلى وقوع أحد الفازات على البار الرئيسي 66 كيلو فولط، ما سبب عطلا كبيراً أدى إلى انهيار بعض القواطع السكينية على البار الرئيسي وانهيار بعض العوازل الأمر الذي أحدث وميضاً كبيرا شوهد في أنحاء كثيرة من المحافظة.

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وأشار خدام إلى أن الورشات عملت على إعادة الوضع إلى ما كان عليه، حيث بدأت التغذية بالعودة تدريجيا إلى مناطق في المدينة من محطة تحويل سقوبين.