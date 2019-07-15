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تراجع تصاريح وعمليات بناء المنازل الأمريكية خلال يونيو
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:16 مساءً
"نزاهة": نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية يُعزز الشفافية ومكافحة الفساد
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:16 مساءً
العقاري السعودي: 4 مليارات ريال حجم القروض للجهات العسكرية
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:16 مساءً
اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها)
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:16 مساءً
بالفيديو... الجيش السوري يتخذ إجراءات صارمة قرب الحدود التركية بعد هجمات "الآسيويين"
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:15 مساءً
مصدر بالسفارة التركية في بغداد: لم نتمكن بعد من تحديد مناصب الدبلوماسيين الذين قتلوا في أربيل
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:15 مساءً
مفاجأة... ما العقوبات التي تنتظر عمر البشير في حالة الإدانة
-
الأربعاء 17 يوليو 2019 03:15 مساءً
روسيا تستضيف فتية سوريين عانوا الحرب
-
الأربعاء 17 يوليو 2019 03:14 مساءً
فيديو جديد لتوريد مكونات منظومة "إس-400" إلى تركيا
-
الأربعاء 17 يوليو 2019 03:14 مساءً
السعودية تبدأ في توزيع "الهدايا" على مليون حاج
-
الأربعاء 17 يوليو 2019 03:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مصر.. افتتاح هرمين أثريين أمام الزوار لأول مرة منذ عقود
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 15 يوليو 2019 12:28 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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