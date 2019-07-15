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بعد صورها مع ولي العهد السعودي... "3 دقات الكوري" في الرياض

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بعد صورها مع ولي العهد السعودي... "3 دقات الكوري" في الرياض بعد صورها مع ولي العهد السعودي... "3 دقات الكوري" في الرياض

وأشارت الهيئة العامة للترفيه في بيان رسمي، إلى أن الحفلة تعد ضمن "موسم الرياض" للترفيه.

وستأتي جولة فرقة "بي تي إس" ضمن جولتها العالمية، التي حطمت خلالها الأرقام القياسية كأعلى جولة تسجيلا للإيرادات، حيث جمعت أكثر من 50 مليون دولار أمريكي خلال شهر مايو/أيار الماضي، وفقا لما نشرته الهيئة العامة للترفيه.

ومن المقرر أن تقيم الفرقة الكورية حفلها الأول في الرياض يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أرض إستاد فهد الدولي بالرياض.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات "موسم الرياض"، حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

كما دخلت فرقة "بي تي إس" التاريخ، كأول فرقة بوب كورية جنوبية يتم اختيارها في قائمة المرشحين إلى جوائز "غرامي" عام 2018، واحتلت المركز الأول في قائمة "بيلبورد" لأفضل 200 ألبوم غنائي في العالم.

واختلط على كثير من رواد مواقع التواصل فرقة "بي تي إس"، وفرقة "B.I.G"، التي سبق والتقط معها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، صورة فوتوغرافية خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية مايو الماضي.

ونشرت الفرقة الكورية "B.I.G"، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مجموعة من الصور تظهر في إحداها برفقة ولي عهد ، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، وذلك بحسب "C.N.N".

قد تكون حتما سمعت عن هذه الفرقة الكورية التي كانت تتمتع بانتشار واسع بالعالم العربي، حيث سبق أن فاجأت متابعيها بأداء أغنية "3 دقات"، للمغني المصري أبو والممثلة المصرية يسرا، وذلك من خلال مقطع نشرته عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب".

وبالطبع تلقى فيديو "3 دقات"، الذي حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة منذ نشره، العديد من ردود الأفعال الإيجابية من المعجبين العرب، الذين أثنوا على أداء الفرقة. 

SputnikNews

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