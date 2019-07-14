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غضب كويتي من إعلامية سعودية

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غضب كويتي من إعلامية سعودية غضب كويتي من إعلامية سعودية

وكانت دندراوي تطرقت لخبر نقلته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية مؤخرا، يتحدث عن تخفيض لأسعار الكحول في قطر، ضمن إجراءات تتعلق بتنظيم 2022.

وفي ختام قراءتها للخبر الذي استعرضته بشكل، وصف بأنه "يسيء إلى قطر"، ضمن فقرة إخبارية على قناة "العربية" ، قالت: "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري".

واعتبر الكويتيون تعليق سارة دندراوي مسيئا بحقهم ولبلدهم.

وبسبب هذا التعليق، أصبح اسم سارة دندراوي ضمن أكثر الموضوعات رواجا في "تويتر" السعودية، اليوم الأحد، كما دشن نشطاء كويتيون على منصة "تويتر" هاشتاغ يحمل غضبا واستياء من دندراوي، بعنوان "#ساره_ظرنطاوي"، عبروا من خلاله عن انزعاجهم من تطرق الإعلامية في قناة "العربية" السعودية، التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، للكويت.

وكتب المغرد الكويتي، عبد الله العجمي، متسائلا: "ساره دندراوي، لماذا زجيتي باسم الكويت في خبر تخفيض دولة قطر للخمور بمناسبة كأس العالم!! وما المقصود في كلمة حبايبهم الكويت!! نعم نحن حبايبهم وحبايب كل الخليج ولكن أين المهنية الموضوعيه بين هذا الخبر وذكر اسم الكويت من خلاله!!؟ ساره للأسف حصلتي على بلاك لست من جمهورك الكويتي".

​وكتب محمد عبد العزيز يونس: "الإعلامية سارة دندراوي بصفتك تعملين في قناة العربية السعودية من حقك أن تهاجمي قطر وأن تقولي إن القطريين خفضوا الخمور استعدادا لـكأس_العالم في قطر 2022.. لكن أن تقحمي الكويت في هذا الخلاف فهو غباء.. ولا يخدم مصلحة السعوديين لأنك أثرت غضب الكويتيين".

​وتقدم سارة دندراوي برنامج "تفاعلكم"، على قناة "العربية" .

SputnikNews

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