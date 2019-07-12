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نصر الله: الأهداف التي ضربتها إسرائيل في سوريا عادية جدا

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نصر الله: الأهداف التي ضربتها إسرائيل في سوريا عادية جدا نصر الله: الأهداف التي ضربتها إسرائيل في سوريا عادية جدا

بيروت — سبوتنيك. وقال نصرالله، في مقابلة مع قناة "المنار" التابعة لـ "حزب الله" لمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لبدء الحرب الإسرائيلية على لبنان، حول استمرار الضربات الإسرائيلية على سوريا، إن "هذه الضربات ليست نوعية، والأهداف التي تم ضربها عادية جدا".

وأوضح، أن

"الإسرائيليين كانوا يقولون إن هدف ضرب سوريا هو منع وصول السلاح إلى لبنان، وأنا قلت لهم أن السلاح وصل".

ورأى نصرالله أن "الإسرائيليين يغامرون في ضرب سوريا، وأنا أقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: افعلوا ما شئتم فإيران لن تخرج من سوريا".

ولفت نصرالله إلى أن "قائد المعركة في سوريا هي القيادة السورية، وهي تقوم بتنظيم الأولويات، أولها مكافحة الإرهاب ومواجهة الجماعات المسلحة وبالتالي ليست أولوية في سوريا الذهاب إلى حرب مع إسرائيل".

وأشار نصرالله إلى أنه "عند دخول منظومة إس-300 (الدفاعية الروسية) إلى المعادلة في سوريا سيختلف الوضع".

وتوجه نصرالله إلى الإسرائيليين بالقول:

"أنتم تلعبون على حافة الهاوية، وإذا حصلت ضربة لا تطيقها القيادة السورية قد تكون هناك قراءة مختلفة".

يتبع…

SputnikNews

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