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ثلاثة خطوط طيران جديدة إلى الأردن على متن "إيزي جيت" لشتاء 2019

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ثلاثة خطوط طيران جديدة إلى الأردن على متن "إيزي جيت" لشتاء 2019 ثلاثة خطوط طيران جديدة إلى الأردن على متن "إيزي جيت" لشتاء 2019

جى بي سي نيوز :- أعلنت هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة والآثار عن أن الشراكَة مع طيران إيزي جيت منخفض التكاليف بدأت بالتوسع عبر إضافة 3 خطوط جديدة إلى الأردن وذلك بحسب جدولها لشتاء الأردن 2019.
وتتضمن الخطوط الثلاثة: مدينة البندقية وميلان وجنيف وبما مجموعه 5 خطوط يربط بين 4 دول.
وقالت وزيرة السياحة والآثار مجد الشويكة إن الأردن شهد تحولاً إيجابياً في القطاع السياحي عام 2018، وأن هذا التحوّل الإيجابي ما يزال قائماً بذات القوة التي انطلق بها العام الماضي. وأضافت بأن توسع خدمات شركة إيزي جيت كان نتيجة عمل دؤوب من قبل العديد من الجهات الاردنية. وقالت شويكة: نحن نتطلع للمزيد من النجاح في المستقبل من خلال زيادة عدد الخطوط وعدد السياح مما سيؤدي إلى المزيد من التقدم والاستثمار في هذا القطاع الهام.
بدوره، أشار المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبدالرزاق عربيات إن هذا التوسع هو مؤشر هام لنجاح شراكتنا مع إيزي جيت كما أنه مؤشر لثقة الشركة والمستهلك الأوروبي في المنتج السياحي الأردني. وقال إن التوسعة ضاعفت عدد الخطوط إلى العقبة من إيزي جيت، معربا عن أمله بأن تكون هذه الخطوة الأولى للتوسعة المستقبلية المحتملة.
ولفت عربيات إلى عمل الهيئة مع وزارة السياحة والآثار وشركة الطيران بشكل وثيق من أجل استمرارية هذا المشروع ولتكون الأردن الوجهة السياحية المفضلة لجميع أنماط السياح.
وستربط الخطوط الجديدة بين العقبة ومدينة البندقية وميلان وجنيف بمعدل رحلتين أسبوعيتين في موسم الشتاء حيث سيصبح عدد الخطوط المشغلة من قبل شركة إيزي جيت إلى مدينة العقبة 5 خطوط بما فيها خطي برلين ولندن الذين أطلقتهم الشركة الشتاء الماضي.

جي بي سي نيوز

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