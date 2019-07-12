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اتفاقية تمويل بين الصندوق الصناعي السعودي وشركة مصدر
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الأحد 14 يوليو 2019 04:54 مساءً
الحج العراقية: مغادرة 3.8 ألف حاج للأراضي المقدسة
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الأحد 14 يوليو 2019 04:54 مساءً
5 أغسطس.. مساهمو حلواني إخوان يناقشون زيادة رأس المال
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الأحد 14 يوليو 2019 04:54 مساءً
الملك سلمان يعتمد منصة "صحة" لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة
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الأحد 14 يوليو 2019 04:54 مساءً
الإمارات تُطبق رسمياً شرطاً جديداً لإقامة أسر المُقيمين
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الأحد 14 يوليو 2019 04:54 مساءً
السفيرة عزيزة - نصائح لمستقبل ناجح برغم مجموع الثانوية العامة
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الأحد 14 يوليو 2019 04:47 مساءً
السفيرة عزيزة- أوائل الثانوية العامة في ضيافة "السفيرة عزيزة"
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الأحد 14 يوليو 2019 04:47 مساءً
السفيرة عزيزة - الملكة إليزابيث تهنئ د.محمد العريان بانتخابه رئيساً لجامعة كامبريدج
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الأحد 14 يوليو 2019 04:47 مساءً
السفيرة عزيزة -اليوم افتتاح متحف نجيب محفوظ في الجمالية
-
الأحد 14 يوليو 2019 04:47 مساءً
السفيرة عزيزة - الحفل السنوي الثالث لمدرسة الباليه للكبار على مسرح دار الأوبرا المصرية
-
الأحد 14 يوليو 2019 04:47 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
ابدأ من جديد الحلقة الكاملة يوم 12 يوليو
مصر
Al Nahar TV
الجمعة 12 يوليو 2019 06:26 مساءً
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