عودة دفعة جديدة من اللاجئين عبر معبر "نصيب"

جي بي سي نيوز:- عادت دفعة جديدة الأربعاء من اللاجئين السوريين عبر معبر جابر-نصيب الواصل بين الأردن وسوريا، وفق وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا".

رئيس مركز هجرة نصيب (الجانب السوري) العقيد مازن غندور قال إن الجهات المعنية تقوم بتأمين كل التسهيلات واستقبال اللاجئين العائدين.

وبين غندور أن عدد اللاجئين العائدين إلى سورية بموجب تذاكر مرور منذ افتتاح المعبر في شهر تشرين أول/أكتوبر 2018 وحتى الأربعاء نحو 22873 لاجئ.

" أمنت الجهات المعنية كل التسهيلات لضمان العودة الآمنة من خلال تامين حافلات وشاحنات لنقلهم مع أمتعتهم." وفق غندور

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، وفقا لإحصائيات حكومية. أما المسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيبلغ عددهم نحو 660 ألفاً، يعيش منهم نحو 126 ألفا في مخيمات الزعتري، والأزرق، والمخيم الإماراتي الأردني "مريجيب الفهود".

ويشجع الأردن العودة الطوعية للاجئين، ويدعو المجتمع الدولي إلى تفعيل الجهود الدولية للتوصل لحل سياسي للأزمة يتيح عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.