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وفاة ناقد سينمائي مصري معروف

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وفاة ناقد سينمائي مصري معروف وفاة ناقد سينمائي مصري معروف

وكتب أحمد رزق الله: "البقاء لله. يوسف شريف رزق الله اتوفى. ربنا يرحمك يا أعظم وأطيب راجل في الدنيا. ادعوله بالرحمة والمغفرة" وذلك بحسب "بوابة الأهرام".

يذكر أن الكاتب الراحل هو أحد أعلام نقاد السينما في ، وحاصل على وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الفرنسية، في العام 2018.

ونشرت جمعية نقاد السينما المصريين بيانا في صفحتها على "فيسبوك" نعت فيه رزق الله، الذي قالت عنه إنه "أحد مؤسسي الجمعية والمدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمعلم الذي غرس حب السينما في القلوب". 

من جهتها، نعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في بيان رزق الله، ووصفته  بأنه "الرجل الذي ساهم في زرع حب السينما في آلاف القلوب".

وتخرج رزق الله في مدرسة الجزويت، عام 1961، قبل أن يتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عام 1966. وقد عمل محررا، ثم رئيسا للتحرير للنشرات في مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وأصبح رئيسا لقناة النيل الدولية من 1997 حتى عام 2002، كما شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيس جهاز السينما بالمدينة.

وعُرف اسم يوسف شريف رزق الله بين قطاع عريض من الجمهور من خلال إعداد وتقديم العديد من البرامج السينمائية بالتلفزيون المصري، وكذلك رسائل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان كان وغيرهما.

كما شارك في لجان التحكيم في مهرجانات سينمائية عديدة في الداخل والخارج.

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