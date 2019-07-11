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منشأتان غذائيتان تستعيضان عن مادة الفيول بمصادر طاقة بديلة آمنة ونظيفة

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منشأتان غذائيتان تستعيضان عن مادة الفيول بمصادر طاقة بديلة آمنة ونظيفة منشأتان غذائيتان تستعيضان عن مادة الفيول بمصادر طاقة بديلة آمنة ونظيفة

أكد مدير الصناعة في درعا المهندس عبد الوحيد العوض اليوم، أن منشأتين للكونسروة إحداها على طريق دمشق درعا القديم والأخرى بين مدينتي الشيخ مسكين ونوى بدأتا في الموسم الحالي مع قطاف محصول البندورة باستخدام مصادر بديلة للطاقة واستعملتا تفل الزيتون بدل الفيول ما وفر على صاحب المنشأة لأن سعر طن الفيول 230 ألف ليرة بينما سعر طن التفل 40 ألف ليرة.

وأضاف إن مادة تفل الزيتون متوافرة بكثرة في درعا لوجود نحو 41 معصرة زيتون منتشرة على امتداد المحافظة منها 27 بالخدمة الفعلية، كما نقلت وكالة "سانا".

ودخلت مطلع الشهر الحالي خمسة معامل لصناعة رب البندورة مرحلة الإنتاج الفعلي بطاقة انتاجية تصل إلى 200 طن من ثمار البندورة.

هذا وتعاني سوريا من حصار اقتصادي تفرضه الولايات المتحدة وخاصة في مجال الطاقة، مما تسبب في الآونة الأخيرة بأزمات في تأمين احتياجات البلاد من المحروقات.

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