أهم 4 ميزات جديدة في نظام macOS Catalina القادم لأجهزة ماك

تنوي شركة آبل إطلاق الإصدار الجديد من نظام تشغيل أجهزة (ماك) Mac، والذي يحمل اسم (ماك أو إس كاتالينا) macOS Catalina خلال فصل الخريف القادم، ولكن الآن وقد أطلقت آبل بالفعل النسخة التجريبية العامة للنظام، فلدينا فرصة للإطلاع على أهم الميزات الجديدة.

كما هو الحال مع التحديثات السابقة لنظام التشغيل (ماك أو إس) macOS، يدعم إصدار macOS Catalina؛ بعض الميزات الجديدة التي ستساعدك على تغيير طريقة استخدامك لأجهزة ماك سواء المكتبية أو المحمولة.

فيما يلي أهم 4 ميزات في إصدار نظام التشغيل macOS Catalina من آبل:

1- دعم تطبيقات الآيباد:

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تعتبر ميزة دعم تطبيقات الآيباد الجديدة في إصدار macOS Catalina، من أهم الميزات بسبب الإمكانات الهائلة التي توفرها للمستخدمين، حيث سيصبح بإمكان المطورين الآن نقل تطبيقاتهم من متجر التطبيقات (آب ستور) على نظام (آي أو إس) إلى نظام (ماك أو إس) حتى يمكن للمستخدمين تشغيلها على أجهزة ماك.

هذا يعني أنك ستتمكن قريبًا من رؤية تطبيقات آيباد وآيفون المفضلة لديك تعمل على نظام التشغيل macOS، مما سيؤدي إلى جلب عدد كبير من الأدوات الجديدة إلى أجهزة ماك.

2- ميزة Sidecar لاستخدام جهاز آيباد كشاشة ثانية:

تتيح لك ميزة Sidecar استخدام جهاز (آيباد) كشاشة تابعة لجهاز ماك، ولوح رسم عالي الدقة، عبر تطبيقات ماك المدعومة، مما يحول جهاز آيباد الخاص بك إلى شاشة خارجية أكثر فعالية لإنجاز العديد من المهام.

وبناءً عليه سيصبح لديك إمكانية توسيع سطح المكتب لإنشاء مساحة عمل أكبر، ويمكنك سحب المؤشر بين الشاشات، وفتح تطبيقات متعددة عبر كل الشاشات.

إذا كان لديك قلم إلكتروني Apple Pencil ، فيمكنك أيضًا استخدام (آيباد) للرسم، أو الكتابة في أي تطبيق ماك يدعم القلم.

الأفضل من ذلك كله؛ أنه يمكن تشغيل ميزة Sidecar عبر اتصال لاسلكي، بحيث يمكنك العمل بحرية أكبر، ولكن يجب أن تكون على بعد 10 أمتار من جهاز ماك.

3- التحكم الصوتي:

قدمت شركة آبل في إصدار MacOS Catalina ميزة جديرة بالثناء؛ وهي ميزة التحكم الصوتي Voice Control، وكما يوحي الاسم تسمح لك هذه الميزة بالتحكم في كل جانب من جوانب جهاز ماك الخاص بك عن طريق صوتك.

تُمكن ميزة التحكم الصوتي المستخدمين الذين لا يستطيعون تشغيل أجهزة الإدخال التقليدية من التحكم في أجهزة ماك بالكامل، باستخدام أصواتهم من خلال الاعتماد على تقنية (سيري) Siri للتعرف على الصوت، والتي تضمن أيضًا الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية.

يمكن التحكم في جميع التطبيقات والقوائم باستخدام أداة التحكم الصوتي الجديدة أيضًا، كما يمكن للإيماءات الصوتية تكرار إيماءات الماوس ولوحة التتبع الشائعة.

على الرغم من أن ميزات إصدار نظام التشغيل الجديد الأخرى في هذه القائمة تضيف عناصر جديدة رائعة إلى أجهزة ماك، إلا أن أداة التحكم الصوتي الجديدة ستغير طريقة حياة الكثير من الناس بشكل كبير.

4- استبدال تطبيق (آيتيونز) بثلاثة تطبيقات:

في إصدار macOS Catalina ستتخلى آبل عن تطبيق (آيتيونز) iTunes بعد 18 عامًا وتستبدله بثلاثة تطبيقات هي: (آبل ميوزيك) Apple Music، و(آبل بودكاست) Apple Podcast، و(آبل تي في) Apple TV، بحيث تصبح تطبيقات منفصلة تتحكم في أنشطتك الترفيهية.

وأشارت آبل إلى أنها ستتخلى عن تطبيق (آيتيونز) للحفاظ على سرعة التطبيقات، ومساعدة المستخدم في التركيز على ما يريده، كما أن هذه الخطوة لن تؤثر بأي شكل على مزامنة جميع ملفات الموسيقى، والفيديو، والبودكاست عبر (آي كلاود) iCloud لتصبح متاحة على جميع أجهزتك.