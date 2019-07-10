أخبار عاجلة

الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية -
هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
محمد بركات: سعداء بكرة منتخب الجزائر.. ويمكن تقديم الأعذار لتونس التي تحسنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي

Google+ Print
وتحاكم الأميرة حصة بنت سلمان بتهم التواطؤ في عمل عنيف باستخدام سلاح وضرب عامل مصري المولد كان يقوم بعمليات تجديد في مقر إقامة والدها بمنطقة فوش الراقية في سبتمبر/أيلول 2016، بحسب ما أفادت "رويترز".

وطبقا للائحة الاتهام، أبلغ العامل أشرف عيد الشرطة بأن الحارس الشخصي للأميرة قيد يديه وقام بلكمه وركله وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول.

وطلب مسؤول الادعاء الفرنسي في هذه القضية إصدار حكم بالسجن لـ 8 أشهر مع إيقاف التنفيذ ضد الحارس الشخصي وبأن يدفع الحارس مع الأميرة غرامة قدرها 5 آلاف يورو (5602 دولار).

ونفت الأميرة حصة، وهي أخت الأمير محمد بن سلمان ولي عهد ، ارتكابها أي مخالفة. وصدر أمر اعتقال دولي بحقها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. كما نفى الحارس الشخصي ارتكاب أي مخالفة.

ولم تحضر الأميرة أو العامل المصري الذي تعرض للضرب جلسة المحاكمة أمس الثلاثاء.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية

23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية

صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها

صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها

السعودية تعلن أن الطقس خلال الحج سيكون "شديد الحرارة"

السعودية تعلن أن الطقس خلال الحج سيكون "شديد الحرارة"

تعرف على مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين بالسعودية باللائحة الجديدة

تعرف على مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين بالسعودية باللائحة الجديدة