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أمير سعودي يتجول بين معالم الساحة الحمراء

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أمير سعودي يتجول بين معالم الساحة الحمراء أمير سعودي يتجول بين معالم الساحة الحمراء

ونشرت وكالة الأنباء "واس" صورا لحفل العشاء الذي حضره الأمير و الوفد الرسمي المرافق له.

​واصطحب نائب عمدة موسكو الأمير في جولة على الساحة الحمراء وسط موسكو، وأطلعه على ما تضمنته من إنشاءات معمارية تاريخية.

واستمع الأمير إلى شرح عن ما تمثله الساحة من شواهد حاضرة وماضية للمدينة وتاريخها وثقافتها.

وحضر عشاء العمل من الجانب الروسي نائب وزير مولنقسكو بلوتوف جاميد والنائب الأول لمدير النقل وتطوير البنية التحتية في حكومة موسكو أندريكن سيرجي ونائب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية والدولية لحكومة موسكو شوتيان كو ونائب مدير المراقبة والتنسيق لمجمع النقل ميخائيل كيرلينج والنائب الأول لمدير شركة ميترو بوليتان الحكومية رامان لاتيوبوف، وعدد من المسؤولين في الاتحادية.

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