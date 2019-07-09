بالفيديو: ابن سلمان "يلطم وجه أصحاب الفتن"

ويظهر مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر"، الأمير محمد بن سلمان، وهو يقبل يد ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، في تصرف مفاجئ أذهل جميع الحضور.

وجاء تقبيل محمد بن سلمان، ليد محمد بن نايف، خلال تقديمه العزاء لذوي الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد، في قصر الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمحافظة جدة.

ويعد هذا أول لقاء يجمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بالأمير محمد بن نايف، منذ إعفاء الأخير من ولاية العهد بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز، وتعيين محمد بن سلمان، في منصبه.

وأشاد العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بتقبيل الأمير محمد بن سلمان ليد ولي العهد السابق، الأمير محمد بن نايف، واعتبروا اللقطة أنها أبلغ رد على كل الأعداء والخونة من أصحاب الفتن، الذين يزعمون وجود خلافات بين ابن سلمان وابن نايف.

وكتب أحد المغردين: "ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله يغيظ الأعداء والخونة ويلطم وجه أصحاب الفتن، فيصل إلى الرياض ليؤدي واجب العزاء للأمراء سعود بن نايف ومحمد بن نايف وجلوي بن عبد العزيز وذوي الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز رحمها الله، حفظ الله الجميع وأدام المحبة والألفة بينهم".

​وكتب مغرد آخر: "تبي الاحترام والتواضع والطيبه شوفها في ولي عهدنا محمد بن سلمان بارك الله فية يحب يد ولي العهد السابق محمد بن نايف قمة الأخلاق عنده".

​وتوفيت الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعودي، الجمعة الماضية، وهي والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية.

كما أن الأميرة الجوهرة، تعد زوجة الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد الأسبق، وأم الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السابق.