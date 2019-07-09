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ترامب: قطر من أعظم المستثمرين وأميرها صديق رائع

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ترامب: قطر من أعظم المستثمرين وأميرها صديق رائع ترامب: قطر من أعظم المستثمرين وأميرها صديق رائع

كما أشاد الرئيس الأمريكي بعلاقات بلاده مع الدوحة، قائلا: "قطر من أعظم المستثمرين في الولايات المتحدة"، وذلك بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وأعرب عن تطلعه إلى المحادثات مع الشيخ تميم، مضيفا: "سنلتقي، وسيكون لقاؤنا جيدا. أتطلع أيضا إلى لقاء كبير مع ممثليكم فلدينا الكثير لنتكلم بشأنه، وهناك أمور كثيرة من الدفاع إلى المشتريات والتجارة".

​وتابع الرئيس الأمريكي: "أعلم أن كل شيء سيكون إيجابيا، لطالما كنت حليفا عظيما وساعدتنا في إقامة منشآت عسكرية ومطار عسكري بتمويل قطري فشكرا لكم، أنتم صديق رائع".

من جانبه، قال الشيخ تميم إن زيارته لواشنطن هي تأكيد للقيم التي تتشاركها قطر والولايات المتحدة، مضيفا: "نحن هنا الليلة لنحتفل بشراكتنا الاقتصادية القوية".

وتابع: "نحتفل اليوم بالشراكة الاقتصادية القوية مع الولايات المتحدة، نعمل سوياً من أجل محاربة الإرهاب وتمويله، من أجل أن ينعم العالم بالسلام".

وأضاف: "قطر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في الشرق الأوسط، والشركات الأمريكية في قطر واحدة من أكبر المساهمين في هذا النمو، حيث لدينا تاريخ من تبادل الخبرات لنجعل الدولتين من أكبر مصدري الطاقة".

SputnikNews

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