بالفيديو والصور: شبان يثيرون الذعر في الكويت والسلطات تستنفر

وأوضحت الإدارة أنه تم تفتيش مركبة المعتدي وعثر بداخلها على مواد يشتبه بأنها مسكرة، وتم إحالة الجميع إلى التحقيق.

وتلقت وزارة الداخلية بلاغاً من مواطن أبلغ خلاله عن وجود مشاجرة دامية في أحد الأماكن العامة في محافظة العاصمة وقيام أحد المتشاجرين بالتسلح بسيف، وفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية.

وتحركت دوريات الأمن العام والمباحث فور وروده وبمجرد وصول عناصرها إلى الموقع تمكنوا من السيطرة على المتشاجرين، وتم انتداب رجال الطوارئ الطبية لتقديم الرعاية الطبية لهما جراء الإصابات التي لحقت بهما.

من جانبها أحالت السلطات المختصة المتهمين للتحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.