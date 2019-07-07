مطار معيتيقة في طرابلس يعلن إعادة فتح المجال الجوي

وكانت السلطات أغلقت المطار في وقت سابق اليوم بعد سقوط قذائف عليه.

وقالت سلطات المطار في منشور على فيسبوك "ستباشر الشركات الناقلة استقبال ركابها لتكملة باقي رحلاتها المجدولة لهذا اليوم بعد قليل".

وأعلنت السلطات "إصابة ثلاثة موظفين من شركة الخطوط الجوية الأفريقية جراء هذه القذائف". ولم يصدر أي تعليق من الشركة حتى الآن.

وفي وقت سابق ذكرت السلطات أنه جرى "توجيه طائرة طيران البراق القادمة من مطار تونس قرطاج الدولي لمطار مصراتة… بعد إغلاق المجال الجوي بمطار معيتيقة".

وقال المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري في بيان، الأربعاء الماضي إن: "قواتنا الجوية دمرت غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية".

ولا تعمل في مطار معيتيقة الدولي سوى شركات طيران ليبية في البلاد، تؤمّن رحلات داخلية وأخرى خارجية منتظمة مع كل من تونس والأردن وتركيا.

ومنذ بدء العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة، في الرابع من أبريل الماضي، توقفت الملاحة الجوية بالمطار عدّة مرات، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي تدور بمحاور القتال المحيطة به، إذ كان في بعض الأحيان عرضة إلى غارات جويّة وقصف بالقذائف.