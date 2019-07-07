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صفقة اليوم .. خصم بنسبة ٩٧٪ لتعلم جافاسكريبت في ٤٢ درس

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صفقة اليوم .. خصم بنسبة ٩٧٪ لتعلم جافاسكريبت في ٤٢ درس صفقة اليوم .. خصم بنسبة ٩٧٪ لتعلم جافاسكريبت في ٤٢ درس

الحزمة التعليمية الشاملة The Comprehensive JavaScript Bundle
عدد الدورات: ٨
عدد الدروس: ٦٠٤
المدة: ٤٢ ساعة
التوفر: أونلاين
السعر الأصلي قبل الحسم: ١٤٩٢ دولار
السعر الحالي بعد الحسم: ٣١ دولار
نسبة الحسم: ٩٧٪
الحصول على الصفقة: من هنا

تعتبر لغة البرمجة جافاسكريبت JavaScript أساس الإنترنت – وبغض النظر عن مجال عملك فإن لم تكن مطلع عليها فإن فرصك ستبقى محدودة في عالم يتحول إلى الإنترنت أكثر فأكثر.

يمكنك الدخول إلى عالم البرمجة الآن عبر الحوصل على هذه الحزمة التعليمية الشاملة  The Comprehensive JavaScript Bundle، والتي تتألف من ٨ دورات و٦٠٤ دورس تغطي كافة التفاصيل الـ JavaScript.

وبحصولك على هذه الصفقة وتعلم لغة البرمجة جافاسكريبت JavaScript، فإنك ستكون قادر على إنشاء تطبيقات عملية أثناء التعلم. ومع ٤٢ ساعة من المحتوى، يعتبر هذا الكورس أحد أفضل كورسات تعليم لغة جافا سكريبت المتوفرة على الإنترنت.

لدى إكمالك لهذه الحزمة التعليمية، فستكون قد أكملت أكثر من ٥٠ مشروع، وهو ما يمكنك إظهاره في سيرتك الذاتية أو في ملفك المهني.

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عادة تبلغ تكلفة هذه الحزمة التعليمية ١٤٩٢ دولار، ونحن وبالتعاون مع أكبر الشركات العالمية في مجال التجارة الإلكترونية نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل ٣١ دولار فقط!!! وهو حسم بنسبة ٩٧ في المائة.

الحصول على الصفقة من هنا.

The Comprehensive JavaScript Bundle

البوابة العربية للأخبار التقنية

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