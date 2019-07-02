1ر51 % نسبة ملكية المستثمرين غير الأردنيين بالشركات المدرجة بالبورصة

المدينة نيوز :- أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان أن قيمة الأسهم المشتراة من المستثمرين غير الأردنيين من خلال التداول في البورصة الشهر الماضي، بلغت 3ر17 مليون دينار مشكلة ما نسبته 3ر17 من حجم التداول الكلي.

وبلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم للفترة ذاتها 17 مليون دينار، وبذلك يرتفع صافي الاستثمار غير الأردني الشهر الماضي بمقدار 3ر0 مليون دينار، مقارنة مع انخفاض قيمته 7ر1 مليون دينار للشهر ذاته من العام 2018.

كما بلغت قيمة الأسهم المشتراة من المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران الماضي 2ر171 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 2ر25 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 8ر211 مليون دينار، وبذلك ينخفض صافي الاستثمار غير الأردني بمقدار 6ر40 مليون دينار، مقارنة مع انخفاض قيمته 7ر13 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2018.

أما من ناحية المستثمرين العرب، فبلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران 2019 حوالي 3ر92 مليون دينار مشكلة ما نسبته 9ر53 من إجمالي من قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 9ر78 مليون دينار مشكلة ما نسبته 1ر46 من إجمالي شراء غير الأردنيين. وبالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب، بلغت 8ر116 مليون دينار وشكلت ما نسبته 1ر55 من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، وبلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 1ر95 مليون دينار، وشكلت ما نسبته 9ر44 من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.

وبحسب الاحصاءات، أصبحت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة بالبورصة نهاية شهر حزيران الماضي حوالي 1ر51 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، وشكلت مساهمة العرب 5ر36 بالمئة، في حين شكلت مساهمة غير العرب 6ر14 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، أما من الناحية القطاعية، فبلغت النسبة للقطاع المالي 6ر55 بالمئة، ولقطاع الخدمات 2ر19 بالمئة، ولقطاع الصناعة 2ر60 بالمئة.