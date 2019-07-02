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عاجل: توقف ملايين المواقع بسبب عطل في خدمة كلاودفلير

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عاجل: توقف ملايين المواقع بسبب عطل في خدمة كلاودفلير عاجل: توقف ملايين المواقع بسبب عطل في خدمة كلاودفلير

عانت عشرات آلاف المواقع على الإنترنت في جميع أنحاء العالم من التوقف بسبب عطل في شركة خدمات الإنترنت كلاودفلير (Cloudflare).

وبحسب الشركة، فإنها تحاول في الوقت الحالي إصلاح المشكلة ومراقبة النتائج وأداء الشبكة، مع التنبيه من إمكانية ظهور صفحة الخطأ “502” عند محاولة الأشخاص الوصول إلى المواقع.

وتوفر كلاودفلير خدمات الحوسبة السحابية لملايين الأشخاص، مما يعني أنه ليس من الممكن الوصول إلى الكثير من مواقع الويب في الوقت الحالي.

ومن بين تلك المواقع التي لا يمكن الوصول إليها بشكل كامل هو موقع (Down Detector)، الذي يتتبع الانقطاعات، مما يعني أنه لا يمكن للأشخاص حتى معرفة ما إذا كان موقع الويب الذي يرغبون في زيارته يعمل أم لا.

وغرد ماثيو برايس Matthew Price، الرئيس التنفيذي لشركة كلاودفلير (Cloudflare)، عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر قائلًا: نحن على علم بمشاكل كلاودفلير الرئيسية التي تؤثر على شبكتنا على نطاق واسع، ويعمل الفريق على الوصول إلى حقيقة ما يجري، ومستمرون في تحديث المعلومات.

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وأضاف “استطعنا التخفيف من آثار المشكلة التي تسببت في الانقطاع، واستعدنا حركة المرور، ونعمل حاليًا على استعادة جميع الخدمات على مستوى العالم”.

فيما قالت كلاودفلير: أثر الانقطاع الكبير على جميع خدماتنا على مستوى العالم، وشاهدنا قفزة هائلة في وحدة المعالجة المركزية مما تسبب في توقف النظم الأساسية والثانوية، وأوقفنا العملية التي تسببت في هذه القفزة الهائلة في وحدة المعالجة المركزية، ونحن نحقق الآن في السبب الجذري لما حدث.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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