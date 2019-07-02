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قطر تبرم اتفاقا مع "هواوي"

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قطر تبرم اتفاقا مع "هواوي" قطر تبرم اتفاقا مع "هواوي"

القاهرة — سبوتنيك. وفي إطار الشراكة الجديدة، قام طاقم التصوير في "هواوي" بزيارة قطر، لالتقاط صور للمعالم التاريخية في جميع أنحاء البلاد لتعريف الشعب الصيني بالمقاصد السياحية في قطر.

وتفتتح "هواوي" لمدة أسبوعين، متجرا جديدا في شنغهاي يحمل الطابع القطري، تتحول من خلاله حملة التسويق الالكترونية إلى تجربة حية لعملاء الشركة الصينية.

ويقدم المتجر، الذي تم تصميمه على الطراز القطري، شاي الكرك التقليدي والتمور، ويعرض وردة الصحراء التي تشتهر بها صحراء قطر، إلى جانب لمسات فنية مختلفة تحتفي بالموروث الثقافي للبلاد.

ويمكن مشاهدة مقاطع الفيديو التي التقطتها عدسة هاتف "هواوي بي 30 برو"، في قطر، بالإضافة إلى الحملة الترويجية العالمية التي يقوم بها المجلس الوطني للسياحة تحت عنوان "قطر: أصالة التجربة" على شاشات المتجر.

وافتتح المجلس الوطني للسياحة، في عام 2017، مكاتب تمثيلية له في بكين وجوانجتسو وشانغهاي وتشنجدو، لتنفيذ برامج التسويق والتواصل المصممة خصيصاً للسوق الصينية.

وبحسب تقارير إعلامية قطرية، شهد عام 2018 زيادة في عدد السياح الصينيين إلى قطر بنسبة 38 بالمئة، مقارنة بالعام السابق.

SputnikNews

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