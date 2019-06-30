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قصف متبادل بين الجيش و"أنصار الله" في اليمن

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© REUTERS / Abduljabbar Zeyad

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، أن مواجهات عنيفة تخللها قصف مدفعي متبادل، دارت، مساء اليوم الأحد، إثر شن "أنصار الله" هجوما من مواقعها قرب جولة الحلقة ومحيط معسكر الدفاع الساحلي تجاه مواقع للجيش في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة.

وأضاف ان المواجهات لا تزال مستمرة، في حين يستهدف مقاتلو "أنصار الله" بقصف مدفعي من مواقعهم في 7 يوليو مواقع للجيش في أنحاء متفرقة بمدينة الحديدة.

واتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" الجيش اليمني بتنفيذ قصف مدفعي على منطقة 7 يوليو السكنية (شمال شرقي الحديدة) وشارع الخمسين (شرق المدينة)، أسفر عن إصابة 7 مواطنين بينهم طفل وامرأتان.

وذكرت أن الجيش استهدف بـ22 قذيفة هاون منطقة الجاح في مديرية بيت الفقية جنوب شرقي الحديدة.

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