قصف متبادل بين الجيش و"أنصار الله" في اليمن
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وأضاف ان المواجهات لا تزال مستمرة، في حين يستهدف مقاتلو "أنصار الله" بقصف مدفعي من مواقعهم في 7 يوليو مواقع للجيش في أنحاء متفرقة بمدينة الحديدة.
واتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" الجيش اليمني بتنفيذ قصف مدفعي على منطقة 7 يوليو السكنية (شمال شرقي الحديدة) وشارع الخمسين (شرق المدينة)، أسفر عن إصابة 7 مواطنين بينهم طفل وامرأتان.
وذكرت أن الجيش استهدف بـ22 قذيفة هاون منطقة الجاح في مديرية بيت الفقية جنوب شرقي الحديدة.