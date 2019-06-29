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"النواب الليبي" يعلن الحداد 3 أيام في جميع أنحاء ليبيا

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© Sputnik . Vladimir Trefilov

بنغازي — سبوتنيك. وقال مجلس النواب الليبي، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم السبت 29 يونيو / حزيران: "مجلـس النــواب الليبــي يعلن الحداد الرسمي في البلاد ثلاثة أيام حدادا على أرواح من وهبوا الوطن أرواحهم الطاهرة لينعم الشعب الليبي بالأمن والاستقرار وتحريره من الإرهاب والتطرف وعصابات الإجرام الجبانة".

وقال البيان: "نعى مجلس النواب شهداء الوطن من منتسبي القوات المسلحة والشرطة في حربه على الإرهاب والتطرف والمليشيات المارقة الخارجة عن القانون الذين أخذوا غيلة من قبل مليشيات وعصابات الإجرام بمدينة غريان المدعومة من قبل حكومة السراج وتركيا وقطر".

واتهم الجيش الوطني الليبي في شرق ليبيا، قوات حكومة الوفاق الليبية، التي تتخذ من طرابلس العاصمة مقرا لها، بتصفية أسرى من قوات الجيش الوطني الليبي في مدينة غريان جنوب غرب طرابلس.

وأطلق الجيش الوطني الليبي في الرابع من أبريل / نيسان الماضي، عملية عسكرية لما وصفه بـ"تحرير طرابلس من قبصة المليشيات والجماعات الإرهابية ونفت قوات الوفاق واقعة تصفية جنود ليبين تابعين للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر".

وبحسب البيانات الرسمية وصل إلى مدينة بنغازي شرقي البلاد، أمس الجمعة، ما يقارب عن 40 قتيلا، فيما تقول وزارة الصحة في حكومة الوفاق إن الجرحى يتلقون العلاج في مستشفى غريان، وإنه لم يتم تصفية الأسرى أو الجرحى.

SputnikNews

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