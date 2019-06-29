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"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018
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الأحد 30 يونيو 2019 05:35 مساءً
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال
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الأحد 30 يونيو 2019 05:35 مساءً
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019
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الأحد 30 يونيو 2019 05:32 مساءً
الصبح - آخر أخبار ( الفن - الرياضة - السياسة ) حلقة الأحد 30- 6 - 2019
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الأحد 30 يونيو 2019 05:32 مساءً
#حديث_المساء | المنتخب يبدأ تدريبات بدنية استعدادً لمواجهة أوغندا في التاسعة من مساء اليوم
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الأحد 30 يونيو 2019 05:31 مساءً
#حديث_المساء | غداً.. بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد..
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الأحد 30 يونيو 2019 05:31 مساءً
مفاجأة.. عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني حتى الان
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الأحد 30 يونيو 2019 05:26 مساءً
ثلاثة جرحى بإطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين اللبناني في جبل لبنان
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الأحد 30 يونيو 2019 05:23 مساءً
قرار كويتي بشأن ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية
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الأحد 30 يونيو 2019 05:23 مساءً
الأخبار - ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مخطط التقسيم وأعادت لها وجهها الحضاري
-
الأحد 30 يونيو 2019 05:21 مساءً
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مساء DMC - هيئة الأرصاد الجوية: الحرارة في القاهرة غداً 36 درجة
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DMC
السبت 29 يونيو 2019 11:43 مساءً
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الأحد 30 يونيو 2019 05:43 مساءً
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الأحد 30 يونيو 2019 05:32 مساءً
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019
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الأحد 30 يونيو 2019 05:32 مساءً
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الأحد 30 يونيو 2019 05:21 مساءً
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