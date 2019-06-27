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رسالة كويتية إلى أمير قطر

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رسالة كويتية إلى أمير قطر رسالة كويتية إلى أمير قطر

وعبر أمير الكويت في الرسالة عن خالص تهانيه، بمناسبة الذكرى السادسة لتولي أمير قطر مقاليد الحكم، مشيدا بما تشهده دولة قطر في عهده من نهضة تنموية في مختلف المجالات، وأصبحت محل فخر وإطراء الجميع سائلا سموه الباري جل وعلا أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة النماء في البلد الشقيق وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه، بحسب ما جاء في وزارة الإعلام الكويتية.

كما بعث ولي عهد الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تهنئة إلى أمير قطر، ضمنها خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم، مشيدا بما حققته دولة قطر من إنجازات تنموية شاملة في عهده ومبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة قطر الشقيقة كل الرقي والازدهار تحت قيادة سموه.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ببرقية تهنئة مماثلة.   

وتسلم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مقاليد الحكم في بلاده بعد تنازل والده حمد بن خليفة آل ثاني عن الحكم في 25 يونيو/حزيران 2013 ،التي تعيش حصارا من قبل دول في الخليج خلال فترة توليه الحكم ، والتي لا زالت تستعد لاستضافة 2022.

SputnikNews

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