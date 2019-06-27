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وفد صناعي اردني يزور العراق السبت

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وفد صناعي اردني يزور العراق السبت وفد صناعي اردني يزور العراق السبت

جي بي سي نيوز:- يبدأ وفد صناعي اردني يمثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يوم السبت المقبل زيارة عمل الى العراق لبحث فرص الاستثمار وتسهيل حركة انسياب المنتجات الأردنية للسوق العراقية.
وقال رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان فتحي الجغبير، "تأتي الزيارة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لبحث العديد من المواضيع، أهمها: مراجعة قائمة السلع الأردنية المعفاة عند التصدير إلى السوق العراقية بإدراج سلع جديدة وخاصة والتي تعتبر مدخلات إنتاج أو لا يوجد صناعة عراقية مثيلة لها".
وبين الجغبير في بيان صحافي، اليوم الخميس، ان الزيارة سيتخللها عقد لقاءات مع مسؤولين من الجانب العراقي لتذليل عقبات التصدير الى السوق العراقية ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بعملية النقل وعدم السماح بتصدير بعص السلع براً.
بدوره، قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات إيهاب قادري، ان 14 شركة صناعية تعمل في مجال الصناعات الجلدية والمحيكات ستشارك بالزيارة لتوسيع نطاق التصدير للعراق، مشيرا الى ان قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يشغل 73 ألف عامل وعاملة موزعين على 3110 منشآت صناعية وحرفية، ويصدر منتجاته لمختلف الاسواق العالمية.

جي بي سي نيوز

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