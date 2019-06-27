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بوتين يعلن أن روسيا حققت في سوريا أكثر مما توقعه هو

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وفي مقابلة مع الفاينانشيال تايمز، سئل بوتين عن العائد الذي حققته جراء المخاطر التي تتحملها في سوريا، أجاب بوتين قائلا: "أعتقد أنه أمر جيد وإيجابي. لقد حققنا أكثر مما كنت أتوقع. أولاً، جرى القضاء عدد كبير من المقاتلين الذين خططوا للعودة إلى روسيا"، نتحدث عن عدة آلاف من الأشخاص، إلى روسيا أو إلى البلدان المجاورة، والتي مع بعضها ليس لدينا نظام تأشيرة. كلاهما خطير بالنسبة لنا. هذا أولاً".

© Sputnik . Grigory Sysoyev

"ثانيا: لقد حققنا مع ذلك استقرار الوضع في منطقة قريبة جغرافيا منا، وهذا مهم للغاية".

وأضاف، وهذا يؤثر بشكل مباشر على أمن روسيا نفسها داخل البلاد.

هذا وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.

وتهدف "مجموعة العشرين" إلى تنسيق سياسة الدول الأعضاء من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الثابت وتحريك النظام المالي لتخفيض الأخطار ومنع وقوع أزمات مالية، وكذلك إنشاء هيكل مالي دولي جديد.

وتضم المجموعة حاليا — الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا وتركيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.

واستضافت روسيا قمة العشرين في أيلول/ سبتمبر عام 2013 في مدينة سان بطرسبورغ.

SputnikNews

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