جوجل تطلق ميزة الحذف التلقائي لسجل المواقع وأنشطة الويب

قالت شركة جوجل يوم الأربعاء: إنها بدأت إطلاق ميزة الحذف التلقائي لسجل المواقع الجغرافية، وأنشطة الويب، والتطبيقات القديمة، التي تحتفظ بها عادةً لكل من يستخدم خدماتها.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد أعلنت عن عزمها تقديم هذه الميزة مطلع شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك بعد تزايد المطالبات بها، خاصةً في أعقاب تقرير كشف عن أن الشركة تحتفظ بقاعدة بيانات ضخمة؛ تحتوي على معلومات دقيقة عن المواقع الجغرافية لمئات الملايين من الأجهزة.

وفي الوقت الراهن، يجب على المستخدمين أن يتذكروا دائمًا فعل ذلك بأنفسهم عن طريق حذفها يدويًا، أو تعطيلها تمامًا. ولكن إن قرر المستخدم إيقاف تشغيل سجل المواقع، أو أنشطة الويب، فإن ذلك يؤثر على تجربته على جوجل، إذ إن الشركة لن تستطيع تقديم أفضل التوصيات والنتائج.

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وفي تغريدة نشرتها جوجل عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، قالت: “بدأ إطلاق ضوابط الحذف التلقائي لسجل المواقع على أندرويد و(آي أو إس)، مما يسهل عليك إدارة بياناتك”.

وأوضحت جوجل أنه يمكن اختيار حد زمني للوقت الذي تحتفظ فيه بسجل المواقع وأنشطة الويب، ويمكن اختيار الحد الزمني: 3 أو 18 شهرًا، ثم إن أي بيانات أقدم من الحد المُختار سوف تُحذف من الحساب تلقائيًا وباستمرار.

يُشار إلى أن إعلان جوجل عن عزمها إطلاق الميزة في شهر أيار/ مايو الماضي جاء بعد نحو أسبوع من رسالة بعثها كبار المشرعين الأمريكيين إلى المدير التنفيذي لشركة جوجل، بشأن المخاوف التي أثارها تقرير حديث عن أن الشركة تحتفظ بقاعدة بيانات ضخمة؛ تُعرف باسم (سرداب المستشعر) SensorVault، وتحتوي على معلومات دقيقة عن المواقع الجغرافية لمئات الملايين من الأجهزة.

وجاءت الرسالة بعد التقرير الذي نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) في شهر نيسان/ أبريل الماضي، والذي كشف عن أن قاعدة البيانات تشتمل على معلومات المواقع لكل جهاز يعمل بنظام التشغيل أندرويد، وفي بعض الحالات؛ فإن المعلومات المخزنة يعود تاريخها إلى عام 2009.