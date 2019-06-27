تبدأ هواتف آيفون، و(ساعة آبل الذكية) Apple Watch أولى مراحل تصنيعها داخل مختبرات آبل في مدينة كوبرتينو Cupertino بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتُجمع داخل مصنع معقم لا مجال لوجود ذرة غبار فيه، أو حتى بصمات الأصابع.

تضم الإصدارات الجديد من هواتف آيفون وساعة آبل الذكية العديد من الميزات التي تجعل مغامراتك أكثر متعة، لذلك سنستعرض اليوم بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام هذه الأجهزة في رحلات المغامرة، حيث لا تكون إشارة الشبكة متاحة غالبًا.

فيما يلي 7 أشياء يفضلها محبو المغامرات في آيفون وساعة آبل الذكية:

1- ميزة مقاومة المياه:

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يؤدي وجودك في مغامرة برية حتماً إلى تعريض الساعة للمطر، والعرق، والماء من كل جانب، وتشتهر ساعة آبل الذكية بأنها جيدة للسباحين، ولذلك يمكنها النجاة من هطول الأمطار، أو السقوط في بحيرة، بفضل دعمها ميزة مقاومة المياه والغبار.

في حين أن هواتف آيفون لا تزال غير مقاومة للماء بنسبة 100% من الناحية الفنية، لكن حتى الآن لم تواجه أي مشاكل عبر الأمطار الغزيرة، أو حتى عند الوقوع في أي مسطح مائي ضحل.

2- استخدام (GPS) بدون إنترنت:

دعنا نتساءل؛ ماذا كان المسافرون يفعلون فيما مضى قبل تطوير نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)؟ كانوا يستخدمون خريطة ورقية، أو يعتمدون على البوصلة، وبالرغم من أن هذه الأدوات لا تزال مفيدة للغاية حتى الآن، إلا أن هواتف آيفون وساعة آبل الذكية قد فتحا بُعدًا جديدًا بالكامل للمسافرين بعد أن أصبح نظام (GPS) متاحًا في (وضع الطيران) Airplane Mode، وهو الوضع الذي يُعرف باسم وضع عدم الاتصال.

تجدر الإشارة إلى أن خرائط آبل Apple Maps؛ تتيح هذه الميزة فقط للسفر بالسيارات، لكن مطوري التطبيقات طوروا بعض الأدوات المذهلة التي توفر هذه الميزة أثناء التجول.

3- الكاميرا:

لا شك أن هواتف آيفون تتمتع بكاميرا رائعة، حيث تحاول آبل دائمًا التركيز على جودة الكاميرا، ودعمها بميزات أكثر.

تتمتع كاميرا هواتف آيفون بسهولة التعامل مع جميع إعداداتها المختلفة، كما تدعم عددًا كبيرًا من أوضاع التصوير التي تساعدك على التقاط اللحظات الرائعة في رحلات المغامرة باحترافية عالية.

فعلى سبيل المثال: عندما تجد نفسك وسط مناظر طبيعية خلابة، وتخشى ألا تتمكن من التقاط صورة للمشهد بأكمله في صورة واحدة، يمكنك استخدام وضع (بانوراما) Pano؛ للحصول على صورة مذهلة بزاوية واسعة، وهو وضع ممتاز للتصوير عند سلاسل الجبال، والشلالات، والأشجار العملاقة، أو غيرها من المناظر الطبيعية.

كما تدعم كاميرا هواتف آبل أيضًا ميزة (Live Photos) التي تتيح لك التقاط الذكريات لحظة وقوعها، من خلال صور متحركة مصحوبة بالصوت مدتها 3 ثوانٍ، ويتيح لك وضع HDR التقاط عدة صور بدرجات ألوان مختلفة ودمجها تلقائيًا، حتى تحصل على صورة واحدة رائعة تجمع بين التفاصيل في كل من الظل والضوء.

ويساعدك وضع (التصوير المتتابع) Burst، في التقاط صور متعددة دفعة واحدة؛ حتى يصبح لديك عدد كبير من الصور للاختيار من بينها، كما يمكنك مزامنة كل الصور التي تلتقطها عبر (آي كلاود) iCloud؛ لتصل إليها بسهولة من أي جهاز آخر.

4- عمر البطارية:



أضافت آبل تحسينات هائلة إلى عمر البطارية في هواتفها الجديدة، فإذا كنت تستخدم هاتف iPhone 6s القديم، وانتقلت لهاتف iPhone XR سُتذهل من التغير الكبير الذي حدث في عمر البطارية، حيث أكد على ذلك عشاق المغامرات الذين استخدموا الهاتفين في رحلاتهم، فمع هاتف iPhone XR لم يكن هناك أي قلق حول البطارية، بل ساعدتهم في التقاط كل الصور التي يريدونها، وتتبع المسارات، والاتصال بشبكة خلوية عند توفرها.

5- ميزة Face ID:

تعتبر ميزة التعرف على الوجه Face ID تحسينًا كبيرًا في فتح قفل هواتف آيفون الحديثة، وتعتبر أفضل من ميزة بصمات الأصابع Touch ID، خاصة عندما تكون في مغامرة وأنت ترتدي قفازًا، أو يدك ملطخة بالعرق والأوساخ.

6- وضع الطيران:

أحد أكبر التحديات التي يواجهها عشاق المغامرات هي إطالة عمر بطارية أجهزتهم لأطول فترة ممكنة، فإذا كانت مغامرتك في مكان به تغطية خلوية محدودة، فإن الهواتف والأجهزة المحمولة المتصلة ستبحث طول الوقت على الشبكة لتتصل بها، وهذا الإجراء يستنزف البطارية بشكل أسرع مما لو كنت تتنقل في جميع أنحاء المدينة مع تغطية جيدة.

يمكنك تشغيل وضع الطيران أثناء رحلات المغامرة، حيث يقوم بتعطيل كل ميزات الاتصال على جهازك، ولكنه يترك نظام GPS يعمل، مما يعمل على الحفاظ على طاقة البطارية. وعندما تصل إلى مكان فيه تغطية خلوية جيدة، يمكنك التبديل بين الأوضاع، والتحقق من الرسائل والإشعارات.

7- أربطة الساعة Watch Bands:

أبرز ميزة في ساعة آبل الذكية هي أنها تدعم مجموعة من الأربطة الأنيقة التي تُناسب معظم المناسبات، مع إمكانية التبديل بينها بسهولة. وكذلك دعمها عددًا كبيرًا من ميزات تتبع الصحة، والتطبيقات الأخرى التي تسهل عليك التنقل، وكذلك خدمة الدفع Apple Pay المدعومة من مئات البنوك حول العالم.