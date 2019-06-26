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ليبراسيون: ردًا على العقوبات الأمريكية... طهران ستتجاوز الحد الأقصى لليورانيوم

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ليبراسيون: ردًا على العقوبات الأمريكية... طهران ستتجاوز الحد الأقصى لليورانيوم ليبراسيون: ردًا على العقوبات الأمريكية... طهران ستتجاوز الحد الأقصى لليورانيوم

ترجمة محمد بشاري

قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسيةLiberation إن طهران ستتجاوز قريبًا الحد الأقصى لليورانيوم  الذي تسمح اتفاقية فيينا لها بامتلاكه على أراضيها، وذلك في رد قوي على العقوبات الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن إيران على أهبة الاستعداد لإشعال الموقف في المنطقة؛ فبعد أن فرضت الولايات المتحدة من جديد العقوبات عليها منذ عام منتهكة بذلك الاتفاق النووي المبرم في فيينا عام 2015.

و تقوم طهران بالتجهيز لرد مناسب في سياق شديد التوتر، بعد أعمال التخريب التي تعرضت لها بعض السفن في بحر العرب، والتي تم الإشارة إلى ضلوع إيران في تنفيذها.

الموجز

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